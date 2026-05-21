Im letzten Saisonspiel der Kreisliga B 12 geht es für die DJK Müllenbach nur noch um Mittelfeldplätze. Ein emotionaler Abschied steht bevor, wenn zwei Routiniers das Feld zum letzten Mal betreten.
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Bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) bestreitet die DJK Müllenbach ihr letztes Saisonspiel in der Fußball-Kreisliga B 12. Gegner ist die SG Wallenborn II. Tabellarisch geht es in dieser Partie nur noch um Mittelfeldplatzierungen. Die DJK wird die Spielzeit voraussichtlich auf dem fünften Platz abschließen.