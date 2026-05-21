DJK gegen Wallenborn II Müllenbach verabschiedet Michael Daun und Fabian Goeden Lutz Klattenberg 21.05.2026, 11:55 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Im letzten Saisonspiel der Kreisliga B 12 geht es für die DJK Müllenbach nur noch um Mittelfeldplätze. Ein emotionaler Abschied steht bevor, wenn zwei Routiniers das Feld zum letzten Mal betreten.

Bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) bestreitet die DJK Müllenbach ihr letztes Saisonspiel in der Fußball-Kreisliga B 12. Gegner ist die SG Wallenborn II. Tabellarisch geht es in dieser Partie nur noch um Mittelfeldplatzierungen. Die DJK wird die Spielzeit voraussichtlich auf dem fünften Platz abschließen.







Artikel teilen

Artikel teilen