Die DJK Müllenbach hat ihre Hausaufgabe in der Kreisliga B 12 souverän erledigt und freut sich nun erst einmal auf ein spielfreies Wochenende.

Dritter Erfolg im vierten Spiel für die DJK Müllenbach in der Fußball-Kreisliga B 12: Beim TuS Ahbach II setzte sich die Elf von Trainer Tobias Düx mit 3:0 (1:0) durch. Michael Daun erzielte das 1:0 für die Müllenbacher (39.) und das 3:0 (62.). Elia Schmitz hatte zwei Minuten zuvor das 2:0 auf dem Leudesdorfer Kunstrasen besorgt. Die DJK, die kurzfristig einige Umstellungen vornehmen musste, gewährte der Bezirksligareserve keine echte Tormöglichkeit.

„Dieser Sieg war hochverdient. Nach ein paar Absagen hat die Mannschaft gut reagiert und das Spiel jederzeit im Griff gehabt“, konstatierte der Müllenbacher Coach Düx. Für die DJK, die nach dem dritten Erfolg wieder die Tabellenspitze übernahm, steht nun ein spielfreies Wochenende an, bevor es dann zum nächsten Auswärtsspiel zur SG Prümer Land-Wallersheim geht. „Wir sind mit diesem Saisonstart sehr zufrieden und lehnen uns nun kurz zurück und freuen uns dann gestärkt auf die nächsten Aufgaben“, sagte Düx.