Auch das zweite Spiel nach dem Aufstieg in die Fußball-Kreisliga B 12 hat die DJK Müllenbach erfolgreich gestaltet und dabei keinen Gegentreffer bekommen. Bei der SG Weinsheim/Schwirzheim/Olzheim II setzte sich die Elf von Trainer Tobias Düx mit 5:0 (2:0) durch. Die DJK ist damit neuer Tabellenführer in der noch jungen Spielzeit. „Wir waren gegen einen defensiven Gegner klar überlegen. Der richtige Spielfluss hat durch viele Unterbrechungen gefehlt, einige Möglichkeiten haben wir zunächst ausgelassen. So wurde es ein nicht so schön anzusehendes Geduldsspiel“, berichtete Düx. Sehr schön anzusehen war allerdings der dritte Müllenbacher Treffer durch Leon Hens. Hens setzte den Ball aus 20 Meter Entfernung mit dem linken Fuß genau in den Winkel. Tore: 0:1, 0:2 Julian Rodarius (51., 62.), 0:3 Leon Hens (65.), 0:4 Rodarius (73.), Felix Hens (90.).