DJK deklassiert Mehlental II Müllenbach siegt 9:1 und muss Dienstag erneut ran Lutz Klattenberg 10.05.2026, 16:51 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Fußball-Kreisliga B 12: Die DJK Müllenbach deklassiert SG Mehlental/Bleialf II mit 9:1. Queng glänzt mit vier Toren. Ein spannendes Auswärtsspiel gegen SG Brück-Dreis steht bevor. Wer setzt sich durch?

Zwei Mal hat die DJK Müllenbach in dieser Spielzeit in der Fußball-Kreisliga B 12 bereits acht Treffer vor eigenem Publikum erzielen können. Nun waren es derer sogar neun. Mit 9:1 (4:1) deklassierte die Mannschaft von Trainer Tobias Düx die SG Mehlental/Bleialf II im vorletzten Heimspiel der Saison.







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