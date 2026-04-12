DJK gewinnt auswärts 3:0 Müllenbach setzt seinen guten Lauf fort Lutz Klattenberg 12.04.2026, 13:53 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

In der Kreisliga B 12 setzt DJK Müllenbach ihren Siegeszug fort. Nach einem ausgeglichenen Start dominiert das Team von Trainer Düx und triumphiert mit 3:0 gegen SG Kylltal-Birresborn II.

Nach drei Heimsiegen in Serie in der Fußball-Kreisliga B 12 hat die DJK Müllenbach ihren Lauf auch auswärts fortgesetzt. Auf dem Rasenplatz in Büscheich bedurfte es einer längeren Anlaufzeit. Am Ende aber setzte sich die Mannschaft von Trainer Tobias Düx mit 3:0 (0:0) bei der SG Kylltal-Birresborn II durch.







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