2:2 gegen den SV Ulmen
Müllenbach macht nur einen von drei Elfmetern rein
Symbolbild
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dpa

Die DJK Müllenbach verpasst trotz dreier Elfmeter den Sieg gegen den SV Ulmen. Ein intensives Spiel mit Überraschungen und einer unverhofften Punkteteilung. Mit dem 2:2 geht die DJK nun in die Winterpause der Kreisliga B 13.

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Die DJK Müllenbach hat sich mit einem kuriosen 2:2 (1:1) gegen den SV Ulmen in die Winterpause der Fußball-Kreisliga B 13 verabschiedet. Kurios, denn die DJK vergab zwei Foulelfmeter in der überlegen geführten Anfangsphase. Fabian Goeden zielte neben das Tor (1.
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