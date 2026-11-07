2:2 gegen den SV Ulmen Müllenbach macht nur einen von drei Elfmetern rein Lutz Klattenberg 07.11.2026, 16:46 Uhr

i Symbolbild dpa

Die DJK Müllenbach verpasst trotz dreier Elfmeter den Sieg gegen den SV Ulmen. Ein intensives Spiel mit Überraschungen und einer unverhofften Punkteteilung. Mit dem 2:2 geht die DJK nun in die Winterpause der Kreisliga B 13.

Die DJK Müllenbach hat sich mit einem kuriosen 2:2 (1:1) gegen den SV Ulmen in die Winterpause der Fußball-Kreisliga B 13 verabschiedet. Kurios, denn die DJK vergab zwei Foulelfmeter in der überlegen geführten Anfangsphase. Fabian Goeden zielte neben das Tor (1.







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