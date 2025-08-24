Nach zwei Siegen zum Auftakt in der Fußball-Kreisliga B 12 hat es die DJK Müllenbach am dritten Spieltag erwischt. Ausgerechnet im Rahmen des Sportfestes musste die DJK auf dem heimischen Kunstrasen beim 3:4 (2:3) gegen den SV Nohn die erste Niederlage hinnehmen. Mehr als 100 Zuschauer sahen ein flottes und unterhaltsames Spiel, bei dem die Gastgeber zum Ende hin auf den Ausgleich drängten. „Nur das Quäntchen Glück hat gefehlt. Ein 4:4 wäre für dieses Spiel, bei dem sich die Teams absolut auf Augenhöhe begegnet sind, sicherlich das gerechtere Ergebnis gewesen. Wir müssen uns wirklich keine Vorwürfe machen. Es war insgesamt ein super Tag mit dem Drumherum“, befand der Müllenbacher Trainer Tobias Düx. Tore: 0:1 Michael Heinz (28.), 1:1 Lukas Schäfer (31.), 1:2 Peter Schröder (35.), 1:3 Andreas Streicher (37.), 2:3 Julian Rodarius (38.), 2:4 Michael Henrichs (68.), 3:4 Michael Daun (74.).