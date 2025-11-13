DJK empfängt Schlusslicht Müllenbach hofft auf versöhnlichen Abschluss Lutz Klattenberg 13.11.2025, 11:42 Uhr

Es sollte für die DJK Müllenbach gegen Schlusslicht Weinsheim II ein lockeres Spielchen zum Jahresabschluss geben – aber weil es in den vergangenen Spielen nicht gut lief für die DJK, steht sie etwas unter Druck.

Zum Jahresabschluss in der Fußball-Kreisliga B 12 hat die DJK Müllenbach noch einmal Heimrecht und steht dabei durchaus auch unter Zugzwang. Nach nur einem Punkt aus den vergangenen vier Begegnungen ist der aktuell gehaltene achte Rang die schlechteste Platzierung im Saisonverlauf der Mannschaft von Trainer Tobias Düx.







