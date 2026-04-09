Nach 8:1 im Hinspiel Müllenbach hat Platz vier ins Visier genommen Lutz Klattenberg 09.04.2026, 21:42 Uhr

i Symbolbild Robert Michael/picture alliance/dpa

Der DJK Müllenbach peilt Platz vier an, ein intensives Duell auf ungeliebtem Rasenplatz bahnt sich gegen die Reserve der SG Kylltal-Birresborn an.

Nach drei Siegen in Serie in der Fußball-Kreisliga B Eifel Staffel 12 hat die DJK Müllenbach den vierten Tabellenplatz ins Visier genommen. Voraussetzung ist ein Erfolg am Freitagabend (19.30 Uhr) bei der SG Kylltal-Birresborn II. Die viertplatzierte SG Eifel Mitte-Lissendorf empfängt derweil Spitzenreiter SG Watzerath und ist in der nächsten Woche in Müllenbach zu Gast.







Artikel teilen

Artikel teilen