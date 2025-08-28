Die erste Saisonniederlage in der Fußball-Kreisliga B 12 hat die DJK Müllenbach schnell abgehakt. Schon am Freitagabend (19.45 Uhr) will die Mannschaft von Trainer Tobias Düx bei der Bezirksligareserve des TuS Ahbach zurück in die Erfolgsspur. „Wir haben aus dem 3:4 gegen den SV Nohn kein Drama gemacht. Nohn zählt zu den Favoriten und wir haben das Spiel absolut auf Augenhöhe gestaltet“, blickt Düx zurück. Auf dem Leudesdorfer Kunstrasen soll nun der zweite Auswärtssieg her. „Der Kunstrasen kommt uns sicherlich zu Gute, sonst sind wir auswärts ja sehr oft auf Rasen gefordert. Ahbach ist nach drei Niederlagen sicherlich auch etwas in der Pflicht. In der Vergangenheit kann ich mich aus der eigenen aktiven Zeit an einige Testspiele dort erinnern, die selten einfach waren“, meint Düx. Personell gibt es bei den Müllenbachern weiterhin keinerlei Probleme.