Mit einem 2:0-Auftakterfolg im Rücken gegen die SG Darscheid geht die DJK Müllenbach mit viel Selbstvertrauen auf die erste Auswärtstour der Fußball-Kreisliga B 12. Die Mannschaft von Trainer Tobias Düx gastiert bei der SG Weinsheim/Schwirzheim/Olzheim II (So., 15 Uhr). Die A-Klassenreserve startete mit einer 0:6-Pleite gegen die SG Watzerath, unterlag auch im Kreispokal 1:2 gegen Ligarivale SG Mehlental II. „Weder Platz noch Gegner sind mir bekannt. Natürlich haben wir auch die Ergebnisse zur Kenntnis genommen, werden uns davon aber nicht blenden lassen. Wir wollen die Aufgabe so konzentriert wie die letzten Wochen angehen, dann werden wir auch etwas mitholen können“, meint Düx, der personell keinerlei Sorgen hat. „Alles ist an Bord, ich kann aus dem Vollen schöpfen.“