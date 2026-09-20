In der Fußball-Kreisliga B 13 stürm Hocheifel 23 mit 3:1-Sieg über Schlusslicht DJK Kelberg vorerst an die Tabellenspitze. Paul Bergsdorf glänzt erneut mit einem Doppelpack und führt die Torschützenliste an.
Lesezeit 1 Minute
Zumindest eine Nacht hat die SG Hocheifel 23 an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga B 13 verbracht. Mit 3:1 setzten sich die Hocheifler bei Schlusslicht DJK Kelberg durch. Am kommenden Wochenende kann dann endgültig im direkten Duell mit der SG Ellscheid die Spitze gestürmt werden.