SG Hocheifel 23 gewinnt 3:1 Müllenbach freut sich trotz 2:0-Führung über Punkt Lutz Klattenberg 20.09.2026, 17:11 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

In der Fußball-Kreisliga B 13 stürm Hocheifel 23 mit 3:1-Sieg über Schlusslicht DJK Kelberg vorerst an die Tabellenspitze. Paul Bergsdorf glänzt erneut mit einem Doppelpack und führt die Torschützenliste an.

Zumindest eine Nacht hat die SG Hocheifel 23 an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga B 13 verbracht. Mit 3:1 setzten sich die Hocheifler bei Schlusslicht DJK Kelberg durch. Am kommenden Wochenende kann dann endgültig im direkten Duell mit der SG Ellscheid die Spitze gestürmt werden.







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