SG Hocheifel 23 gewinnt 3:1
Müllenbach freut sich trotz 2:0-Führung über Punkt
Symbolbild
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Wolfgang Heil

In der Fußball-Kreisliga B 13 stürm Hocheifel 23 mit 3:1-Sieg über Schlusslicht DJK Kelberg vorerst an die Tabellenspitze. Paul Bergsdorf glänzt erneut mit einem Doppelpack und führt die Torschützenliste an.

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Zumindest eine Nacht hat die SG Hocheifel 23 an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga B 13 verbracht. Mit 3:1 setzten sich die Hocheifler bei Schlusslicht DJK Kelberg durch. Am kommenden Wochenende kann dann endgültig im direkten Duell mit der SG Ellscheid die Spitze gestürmt werden.
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