DJK gegen Mitaufsteiger Müllenbach freut sich aufs Heimspiel Lutz Klattenberg 18.09.2025, 12:52 Uhr

Die Müllenbacher Fußballer freuen sich besonders auf dieses Wochenende. Der Grund: Die DJK spielt nach vier Wochen Pause wieder zu Hause in Müllenbach.

Nach vier Wochen darf die DJK Müllenbach in der Fußball-Kreisliga B 12 wieder auf dem eigenen Platz ran. Am Samstag (18 Uhr) ist Mitaufsteiger SG Kylltal-Birresborn II zu Gast auf dem Müllenbacher Kunstrasen. Die A-Klassen-Reserve hat nach fünf Partien ebenfalls neun Zähler vorzuweisen, konnte dabei die SG Prümer Land-Wallersheim bezwingen, jenen Gegner bei dem die DJK vergangene Woche nach 2:0-Führung mit 2:3 verlor.







