Es ist das erste Higlicht der Saison für die DJK Müllenbach: Während des eigenen Sportfestes gastiert der Vizemeister der Vorsaison bei der DJK.

„Auf dieses Spiel freuen wir uns seit Wochen“, sagt Tobias Düx, Trainer der DJK Müllenbach. Am Samstag (18 Uhr) empfängt seine Elf den SV Nohn, seines Zeichens nach Vizemeister des Vorjahres in der Fußball-Kreisliga B 12.

„Und in diesem Jahr der Topfavorit wie viele meinen. Auch für mich“, sagt Düx. Auch wenn der SV Nohn mit zwei Remis gestartet ist und die DJK noch mit weißer Weste daherkommt. „Zwei Spiele sagen noch nicht viel aus. Wir hatten Gegner, die sich absolut auf das Verteidigen beschränkt haben. Nohn hatte sicherlich die schwereren Spiele. Es wird interessant zu sehen, wie wir nun gegen eine Mannschaft agieren, die mitspielen wird“, so Düx, der weiter personell aus dem Vollen schöpfen kann.

Passenderweise ist das Topspiel in Müllenbach eingerahmt vom Sportfest der DJK, mit Programmpunkten bis Sonntag. „Sicherlich werden viele Zuschauer kommen. Wir sind hoch motiviert und wollen denen etwas bieten“, versichert Düx.