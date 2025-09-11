Nach einem spielfreien Wochenende geht es für die DJK Müllenbach nun bis zur Winterpause, die Mitte November in der Fußball-Kreisliga B 12 beginnt, im Wochenrhythmus weiter. Am Samstag (19.15 Uhr) ist die Mannschaft von Trainer Tobias Düx bei der SG Prümer Land-Wallersheim in Rommersheim zu Gast.

„Nach unserem guten Start war das vergangene Wochenende wirklich zur Erholung da, wir haben auch nicht trainiert. Es warten nun fordernde Wochen auf uns“, sagt Düx. Die SG Prümer Land ist mit vier Zählern aus vier Spielen weniger gut gestartet, beide Niederlagen fielen mit einem Treffer Differenz aber knapp aus. „Daher sagt der Tabellenstand auch noch nicht so viel aus. Ich habe den Gegner in der Vorbereitung sehen können und mir sind durchaus einige schnelle Spieler aufgefallen, da müssen wir sehr aufpassen. Mindestens ein Punkt ist aber das Ziel, auswärts wollen wir somit ungeschlagen bleiben“, erzählt Düx. Personell können die Müllenbacher wieder aus dem Vollen schöpfen.