Ein Sieg ist Pflicht Müllenbach empfängt Tabellenschlusslicht Lutz Klattenberg 19.03.2026, 13:18 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

In der Kreisliga B Eifel Staffel 12 trifft die DJK Müllenbach auf das Schlusslicht SG Weinsheim II. Trainer Düx erwartet einen klaren Sieg, erinnert aber an das torlose Hinspiel zur Halbzeit.

Am Freitagabend (19.30 Uhr) erwartet die DJK Müllenbach mit der SG Weinsheim/Schwirzheim/Olzheim II das Tabellenschlusslicht der Fußball-Kreisliga B 12 auf dem heimischen Kunstrasen. „Alles andere als ein Sieg wäre eine schwere Enttäuschung“, macht der Müllenbacher Trainer Tobias Düx direkt deutlich.







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