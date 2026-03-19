In der Kreisliga B Eifel Staffel 12 trifft die DJK Müllenbach auf das Schlusslicht SG Weinsheim II. Trainer Düx erwartet einen klaren Sieg, erinnert aber an das torlose Hinspiel zur Halbzeit.
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Am Freitagabend (19.30 Uhr) erwartet die DJK Müllenbach mit der SG Weinsheim/Schwirzheim/Olzheim II das Tabellenschlusslicht der Fußball-Kreisliga B 12 auf dem heimischen Kunstrasen. „Alles andere als ein Sieg wäre eine schwere Enttäuschung“, macht der Müllenbacher Trainer Tobias Düx direkt deutlich.