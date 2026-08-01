Kader der Kreisliga B4 Mülhofen, Nauort und die Lion’s werden hoch gehandelt Marco Rosbach 01.08.2026, 06:00 Uhr

i Ein Duell, dass es auch in dieser Saison geben wird: Die SG Selters/Siershahn/Maxsain (in Schwarz) und die SG Nauort/Ransbach spielen unverändert in der Kreisliga B4. Marco Rosbach

In der Kreisliga B4 tummeln sich Mannschaften aus dem südlichen Westerwaldkreis, ergänzt um „Gäste“ aus dem Neuwieder und Koblenzer Raum. Hier sind die Kader der Mannschaften, von denen einige aus ihren hoch gesteckten Zielen keinen Hehl machen.

Der Vorjahreszweite TV Mülhofen ist wieder mit von der Partie in der Kreisliga B4, hinzu kommen die SG Thalhausen und die SG Grenzbachtal Marienhausen als weitere Teams aus dem Kreis Neuwied. Aus dem Fußballkreis Koblenz vervollständigen der SC Bendorf-Sayn II, die SF Höhr-Grenzhausen und die SG Augst Eitelborn II die Staffel, die sich ansonsten aus vielen bekannten WW-Größen zusammensetzt.







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