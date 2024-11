Nachholspiel in der B 14 Mont Royal will mit Sieg gegen Longkamp klettern Nico Balthasar 21.11.2024, 14:50 Uhr

i Symbolbild dpa

In der B Staffel 14 steht noch ein Nachholspiel vor dem Gang in die Winterpause an. In Reil trifft Mont Royal am Sonntag auf Longkamp.

Ein Spiel steht in der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 trotz Winterpause noch aus. Die gastgebende SG Mont Royal Enkirch/Reil/Pünderich/Burg/Kröv (5.) kämpft am Sonntag (14.30 Uhr) in Reil gegen den SV Longkamp (11.) um den Anschluss an die Spitzenplätze.

