Wer folgt dem Meister SSV Ellenz-Poltersdorf in die A-Klasse? Wenn Mont Royal in Longkamp gewinnt, ist das Team aus Enkirch und Umgebung auf jeden Fall als Vizemeister mit der ausreichenden Ausbeute von 59 Punkten aufgestiegen.

Vor dem 26. und letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 steht nur noch eine Entscheidung aus. Gewinnt der Tabellenzweite weite SG Mont Royal seine letzte Partie beim Viertletzten Longkamp, steigen die Moselaner neben Meister Ellenz-Poltersdorf auch in die A-Klasse auf.

FC Peterswald-Löffelscheid – SG Dhrontal Haag II (Sa., 16 Uhr). Die Gastgeber blicken auf eine sorgenfreie Spielzeit zurück und machten den Klassenerhalt deutlich früher als noch im vergangenen Jahr klar. Vor dem Heimspiel gegen die Dhrontaler Reserve besteht für die Mannschaft von Lukas Emmel noch die Chance auf Rang acht in der Endabrechnung.

TuS Kirchberg III – SG Baldenau Bischofsdhron (Sa., 19 Uhr). Die Kirchberger Dritte ist eigentlich abgestiegen, könnte über die Quotientenregel als einer der besten Vorletzten aber noch einen Platz in der B-Klasse ergattern, sollte es zu freien Plätzen kommen. Große Hoffnungen macht sich Trainer Jürgen Kiefer darauf aber nicht. Nachdem die Zweite den Klassenerhalt in der A-Klasse geschafft hat, kann er womöglich auf Verstärkungen zählen. „Die hätte ich aber früher gebraucht. Wir hatten leider über die ganze Saison keine Unterstützung“, moniert Kiefer.

SG Zell/Bullay/Alf II – DJK Morscheid (So., 12.15 Uhr, in Bullay). Für die Zeller Reserve ist das Abenteuer B-Klasse nach nur einem Jahr wieder beendet. Eigentlich feierte die Mannschaft von Trainer Daniel Konrath einen ordentlichen Start und holte aus den ersten sechs Spielen sieben Punkte. Seitdem kamen aber nur noch vier weitere Zähler hinzu – zu wenig für den Klassenerhalt.

SV Blankenrath II – SG Hunsrückhöhe (So., 13 Uhr). Die Blankenrather Reserve wird die Saison auf Platz acht oder neun beenden. Nach einer starken Serie in der Rückrunde war die Luft bei der Elf von Alexander Meurer bei drei Pleiten in Folge mit insgesamt 17 Gegentoren zuletzt aber raus. Gegner Hunsrückhöhe war nach der Hinrunde noch Zweiter, hatte in der Rückserie aber mit Verletzungspech zu kämpfen, musste gegenüber dem Spitzentrio abreißen lassen und wird zwischen Platz vier und sechs in der Endabrechnung einlaufen.

SV Longkamp – SG Mont Royal Enkirch/Reil/Pünderich/Burg/Kröv (So., 14.30 Uhr). Bei einem Sieg und dann 59 Punkten ist Mont Royal über die Quotientenregelung (13 der 15 Vizemeister dürfen in die A-Klasse) aufgestiegen. „Die Aufstiegsfeier gibt es erst, wenn alles in trockenen Tüchern ist. Wir können eine sehr gute Saison zu einer fast perfekten machen. Das ist unser Ziel“, sagt Coach Johannes Röhl. Er fordert vor dem entscheidenden Duell volle Konzentration und verspricht: „Nach zwei guten Trainingseinheiten, um die Sinne zu schärfen und die notwendige Spannung aufzubauen, werden wir sehen, was möglich ist. Wir werden 100 Prozent abrufen und top motiviert in dieses Spiel gehen.“ Er muss auf die angeschlagenen Nick Pauli und Lasse Müller sowie Urlauber Vitus Reis verzichten,

SV Strimmig – SSV Ellenz-Poltersdorf (So., 14.30 Uhr). Lange führte der SVS die Tabelle an, wurde aber im Verlauf der Rückrunde erst von Ellenz und am Sonntag auch von Mont Royal einkassiert. Enttäuschung ist bei Trainer David Angsten aber nicht zu spüren: „Wir werden wir im letzten Heimspiel noch mal alles geben, um einen erfolgreichen Abschluss einer emotionalen Saison zu feiern.“ Sein Team kann noch auf Rang zwei springen und hätte bei einem eigenen Sieg und gleichzeitigem Patzer von Mont Royal sogar noch die Chance auf einen Platz in der A-Klasse. Bei 58 Punkte begänne dann aber die Rechnerei, ob man zu den besten 13 Vizemeistern gehört. Die Aufgabe, gegen den Meister zu lösen, wird für Strimmig schwer genug. „Besonders das Sturmduo Torsten Schmidt und Michael Zenz bereitet mir Kopfzerbrechen, da wir sie schon im Hinspiel nicht in Griff bekommen haben“, sagt Angsten. Zenz hat 28 Saisontore auf dem Konto und steht gemeinsam mit Traben-Trarbachs Ex-Regionalliga-Kicker Tim Eckstein vor dem letzten Spieltag gemeinsam an der Spitze der Torjägerliste.