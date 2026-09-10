Zwei Fragen vor dem sechsten Spieltag der B Staffel 9: Behält Tabellenführer Ober Kostenz/Sargenroth II auch im Derby bei Kirchberg III seine weiße Weste? Und: Wie schlägt sich der Dritte Liebshausen II im Spitzenspiel beim Zweiten Mont Royal?
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Am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 kommt es zum Spitzenspiel zwischen dem Zweiten Mont Royal und dem Dritten Liebshausen II. Tabellenführer Ober Kostenz/Sargenroth, als einziges Team noch ohne Punktverlust, tritt zum Derby bei Kirchberg III an.