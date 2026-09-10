Kreisliga B Staffel 9 Mont Royal muss im Spitzenspiel auf Sturmduo verzichten Nico Balthasar 10.09.2026, 11:45 Uhr

i Für den makellosen Spitzenreiter SG Ober Kostenz/Sargenroth (in Blau, mit Marc Caspar) steht nach dem 2:1 bei Hunsrückhöhe (mit Tom Casper) und dem 5:1 gegen Biebertal am Sonntag (16.30 Uhr) bei Kirchberg III das nächste Derby an. Hunsrückhöhe empfängt am Sonntag um 13.30 Uhr in Belg die SG Uhler/Kastellaun. Beide Klubs sind mit je vier Punkten schwach gestartet. Dennis Irmiter

Zwei Fragen vor dem sechsten Spieltag der B Staffel 9: Behält Tabellenführer Ober Kostenz/Sargenroth II auch im Derby bei Kirchberg III seine weiße Weste? Und: Wie schlägt sich der Dritte Liebshausen II im Spitzenspiel beim Zweiten Mont Royal?

Am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 kommt es zum Spitzenspiel zwischen dem Zweiten Mont Royal und dem Dritten Liebshausen II. Tabellenführer Ober Kostenz/Sargenroth, als einziges Team noch ohne Punktverlust, tritt zum Derby bei Kirchberg III an.







Artikel teilen

Artikel teilen