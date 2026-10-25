Insgesamt 38 Tore (das 3:1 von Blankenrath II am Mittwoch gegen Peterswald eingerechnet) fielen am vorletzten Hinrundenspieltag der B Staffel 9: Den Löwenanteil an Treffern verbuchte Mont Royal beim 11:0 gegen Ellern.
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Die SG Ober Kostenz/Sargenroth hat die Fußball-Kreisliga Staffel 9 auch nach dem zwölften Spieltag, dem vorletzten der Hinrunde, fest im Griff: Der Spitzenreiter gewann mit 3:1 gegen Uhler/Kastellaun und führt mit 33 Punkten mit acht Zählern Vorsprung auf Mont Royal (11:0-Sieger gegen Ellern) und Sohren (3:0-Gewinner bei Kirchberg III) das Klassement an.