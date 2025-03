Strimmig bleibt Erster in der B Staffel 14 – trotz des 1:1 im Derby gegen Blankenrath II. Der Zweite Ellenz-Poltersdorf II konnte nach dem 1:1 beim Vierten Traben-Trarbach nicht gleichziehen. Der Dritte Mont Royal kommt näher an das Top-Duo heran.

Der Gewinner des 17. Spieltags in der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 heißt SG Mont Royal. Die Moselaner gewannen als einziges Team aus den Top Fünf, Spitzenreiter Strimmig und Ellenz-Poltersdorf im Verfolgerduell gegen Traben-Trarbach kamen nicht über Remis hinaus.

FC Peterswald-Löffelscheid – SG Hunsrückhöhe 3:1 (0:0). „Wir haben uns darauf konzentriert, defensiv zu stehen und Nadelstiche zu setzen. Das ging auf“, jubelte FCP-Spielertrainer Lukas Emmel. Klar war für ihn, was der Knackpunkt der Partie war. In der 51. Minute hielt Peterswalds Keeper Matthias Kupke einen Elfmeter von SGH-Kapitän Max Hein, fast im Gegenzug machte es Peterswalds Alexander Boehnlein vom Punkt aus besser und traf. „Das Spiel stand auf Messers Schneide und hätten sie getroffen, wäre es wohl anders ausgegangen“, wusste Emmel.

Tore: 1:0 Alexander Boehnlein (54., Foulelfmeter), 2:0 Nick Kindermann (75.), 3:0 Philipp Klug (85.), 3:1 Tom Casper (89.).

Besonderheit: Matthias Kupke (Peterswald) hält Foulelfmeter von Max Hein (51.).

SV Strimmig – SV Blankenrath II 1:1 (1:0). „Heute haben wir die Quittung für die schlechte Vorbereitung bekommen“, sagte Strimmigs Coach David Angsten. „Vor dem Tor hat uns die Konzentration und die Effizienz gefehlt“, monierte er und wie es dann nun mal so sei, fing sich seine Elf noch den Ausgleich. Für ihn mit dem einzigen Blankenrather Schuss aufs Tor, für Gegenüber Alexander Meurer folgerichtig. „Das war spielerisch sehr wenig von beiden Seiten. Wir haben aber nie aufgesteckt und nehmen den Punkt verdient mit“, meinte er.

Tore: 1:0 Nico Wolfs (11), 1:1 Thomas Gorschowski (85.).

DJK Morscheid – TuS Kirchberg III 4:3 (2:0). Mit dem letzten Aufgebot und einem Feldspieler im Tor fuhren die Kirchberger nach Morscheid und schnupperten nach einer famosen Aufholjagd sogar an einem Zähler. „Es ist ärgerlich, denn die Mannschaft hätte es verdient gehabt“, meinte Trainer Jürgen Kiefer. Er begleitete seine Spieler im Anschluss ins Klubheim und lobte: „Den Auftritt muss ich ihnen hoch anrechnen, denn mehr war nicht rauszuholen.“

Tore: 1:0 Eigentor (6.), 2:0 Andre Schuh (20.), 3:0 Dennis Wirz (53.), 3:1 Lucas Lauer (57.), 3:2 Christian Lise (65.), 3:3 Lukas Kaspar (71.), 4:3 Wirz (86.).

Besonderheit: Rote Karte für Christian Lise (Kirchberg III) wegen Tätlichkeit (75.).

SG Dhrontal Haag II – SG Mont Royal Enkirch/Reil/Pünderich/Burg/Kröv 1:3 (1:1). „Drei wichtige Punkte, die uns oben anknüpfen lassen“, jubelte Mont Royals Coach Johannes Röhl. Dabei kamen die Gäste aus seiner Sicht gar nicht gut ins Spiel. „Das war sehr schwierig, wir haben nicht gut reingefunden und keinen Ball sauber spielen können“, sagte Röhl. Erst nach Wiederanpfiff steigerte sich seine Elf. „Wir waren besser drin und haben verdient gewonnen“, bilanzierte Röhl.

Tore: 1:0 Leon Knob (14.), 1:1 Aaron Reis (22.), 1:2 Dominik Spier (57.), 1:3 Reis (83.).

Besonderheit: Christian Henrichs (Mont Royal) verschießt Foulelfmeter (32.)

FC Traben-Trarbach – SSV Ellenz-Poltersdorf 1:1 (1:1). SSV-Spielertrainer Daniel Schneiß wusste nicht so recht, ob das Glas nach Schlusspfiff halbvoll oder halbleer war. Nachdem seine Elf die Partie in der Anfangsphase „im Griff hatte“, plätscherte es nach dem Ausgleich lange vor sich her. Erst in den Schlussminuten bekamen die Gäste laut Schneiß „wieder Oberwasser“. Er meinte schließlich: „Es gibt keinen Grund, enttäuscht zu sein. Auch wenn mehr drin war, nehmen den Punkt gerne mit.“

Tore: 0:1 Falk Pütz (21.), 1:1 Tim Eckstein (41.)

SV Longkamp – SG Zell/Bullay/Alf II 2:1 (1:0). „Es ist eigentlich wie fast jede Woche. Es war gar nicht so schlecht, aber wir machen zu viele Fehler im Spielaufbau“, ärgerte sich Zells Coach Daniel Konrath. Auf diese Weise geriet seine Elf auch in Rückstand, auch wenn es hinten raus laut Konrath viele Chancen auf beiden Seiten gab. „Das Ergebnis geht in Ordnung, aber es hätte auch gut und gerne unentschieden ausgehen können“, meinte er.

Tore: 1:0 Lukas Reichert (6.), 1:1 Eigentor (48.), 2:1 Sebastian Stein (50.).