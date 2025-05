Am Sonntag geht es vor allem in Enkirch rund, wenn der Dritte Mont Royal auf den Zweiten Strimmig trifft. Der Sieger der Partie hat gute Chancen, als Zweiter in die A-Klasse aufzusteigen. Der Erste Ellenz kann den Aufstieg schon perfekt machen.

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 hat der SSV Ellenz-Poltersdorf am 25. und vorletzten Spieltag beste Chancen auf ein mögliches Meisterstück, außerdem ist der SSV bei einem Heimsieg sicher aufgestiegen. Im Verfolgerduell spielen die SG Mont Royal und der SV Strimmig in Enkirch nicht nur um die Vizemeisterschaft, denn auch der Zweite hat wohl sehr gute Chancen auf den Aufstieg.

SG Baldenau Bischofsdhron – SV Blankenrath II (Fr., 19.30 Uhr). Gegen die Top-Teams Mont Royal (0:7) und Ellenz-Poltersdorf (1:6) war für die Blankenrather Reserve rein gar nichts zu holen, beim Zehnten Baldenau soll es laut Trainer Alexander Meurer wieder in die richtige Richtung gehen. „Wir wollen wieder in die Spur und an die Leistungen der Serie davor anknüpfen“, sagt er. Sein Team liegt in der Tabelle vor Lokalrivale Peterswald auf Rang acht. Die Platzierung will Meurer mindestens halten.

SSV Ellenz-Poltersdorf – TuS Kirchberg III (So., 14.30 Uhr). Ausgerechnet, wenn der SSV nach zwölf Jahren in die A-Klasse zurückkehren kann, ist Spielertrainer Daniel Schneiß im Urlaub. „Stellt sich die Frage, ob ich mich überhaupt darauf freuen kann. Wahrscheinlich gibt es einen Anschiss von meiner Frau, wenn ich während des Spiels die ganze Zeit am Liveticker hänge“, lacht er. Trotz der guten Ausgangslage hebt Schneiß vor dem Duell mit dem Vorletzten Kirchberg III mahnend den Zeigefinger: „Wir haben vorher eine Aufgabe zu bewältigen. Es ist auch für sie das letzte Strohhalmspiel und wir sollten uns auf keinen Fall zu sicher sein. Wir haben noch eine Menge zutun, bis wir übers Feiern nachdenken können.“ Vertreten wird er von Co-Trainer Florian Breitbach.

SG Mont Royal Enkirch/Reil/Pünderich/Burg/Kröv – SV Strimmig (So., 14.30 Uhr, in Enkirch). Da 60 Punkte sicher und 59 Zähler mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Aufstieg über Platz zwei reichen, geht es auch in diesem Duell um einen Platz in der A-Klasse. Die Gastgeber gehen mit 53 Punkten ins Spiel, müssen somit die beiden ausstehenden Partien gewinnen. „Wir können mit breiter Brust und Selbstvertrauen reingehen, unsere Chancenverwertung war in den letzten Spielen sehr gut. Trotzdem wird es ein harter Kampf“, glaubt Mont Royals Coach Johannes Röhl. Er muss auf Kapitän Maximilian Filzen verzichten und fordert von seiner Elf taktisches Geschick: „Wir müssen von Anfang an konzentriert sein, Konter unterbinden und den Ball in unseren Reihen halten.“ Auf der Gegenseite herrscht ob der starken Strimmiger Saison Euphorie, die Fans würdigen die Vorstellungen und reisen mit zwei Bussen nach Enkirch. „Meiner Meinung nach sind wir die Überraschungsmannschaft, uns hat kaum einer im Aufstiegsrennen erwartet, nicht mal ich selbst“, sagt Trainer David Angsten. Er gefällt sich in der Rolle des Underdogs: „Ich sehe den Gegner durch ihre starke Offensive in der Favoritenrolle, aber wir werden alles geben, um dem Aufstieg in Enkirch ganz nahe zu kommen.“

FC Traben-Trarbach – FC Peterswald-Löffelscheid (So., 14.30 Uhr). In der Partie geht es nur noch um die goldene Ananas. Traben-Trarbach führt das Mittelfeld der Tabelle auf Platz vier an und kann eigentlich nur noch von Hunsrückhöhe einkassiert werden. Auch für Peterswald ist fast alles klar, schlechter als Rang neun wird die Mannschaft von Spielertrainer Lukas Emmel nicht abschließen, allerdings ist auch maximal nur noch Platz acht möglich.

SG Hunsrückhöhe – SG Zell/Bullay/Alf II (So., 14.45 Uhr, in Bärenbach). Gegen das Schlusslicht Zell II zählt für Hunsrückhöhes Trainer Sascha Kleinert im letzten Heimspiel nur ein Sieg, auch wenn es sportlich nur noch um die Platzierung geht. Platz vier ist für die SGH noch möglich. „Dafür müssen wir spielerisch eine Schippe drauflegen. Wir können nach zwei Siegen ganz befreit aufspielen und daher ist die Vorgabe klar“, sagt er und fordert: „Ich möchte, dass die Jungs vor heimischen Publikum noch mal zeigen, dass sie kicken können. Wenn sie das auf die Platte bringen, dann werden wir das Spiel auch erfolgreich gestalten.“