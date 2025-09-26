Heimspiele an Kirmes sind im Fußball in allen Ligen etwas Besonderes im oft tristen Alltag. Bei der TuS Niederneisen und dem FSV Welterod soll der spezielle Flair zu weiteren Erfolgserlebnissen genutzt werden.
Dem TuS Singhofen steht in der Fußball-Kreisliga B5 das Wasser im übertragenden Sinne bis zur Oberkante Unterlippe. Im Heimspiel gegen Aufsteiger den TuS Weinähr zählt am Sonntag für die Elf von Nino Eifler nur ein Sieg. Das Duo SG Nievern / Sportfreunde Bad Ems will nach dem Patzer der Nassovia seinen Vorsprung an der Tabellenspitze vor eigenem Publikum ausbauen.