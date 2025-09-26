Fußball-Kreisliga B5 Mit Siegen zu guter Stimmung bei der Kirmes beitragen 26.09.2025, 09:51 Uhr

i An der Aar gefordert: Pascal Sander (weißes Trikot) gastiert mit der SG Altendiez II zum Duell der Verfolger in Hahnstätten. Marvin Lüddemann tritt mit der SG Mühlbachtal II in Niederneisen an. Andreas Hergenhahn

Heimspiele an Kirmes sind im Fußball in allen Ligen etwas Besonderes im oft tristen Alltag. Bei der TuS Niederneisen und dem FSV Welterod soll der spezielle Flair zu weiteren Erfolgserlebnissen genutzt werden.

Dem TuS Singhofen steht in der Fußball-Kreisliga B5 das Wasser im übertragenden Sinne bis zur Oberkante Unterlippe. Im Heimspiel gegen Aufsteiger den TuS Weinähr zählt am Sonntag für die Elf von Nino Eifler nur ein Sieg. Das Duo SG Nievern / Sportfreunde Bad Ems will nach dem Patzer der Nassovia seinen Vorsprung an der Tabellenspitze vor eigenem Publikum ausbauen.







