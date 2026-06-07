Sporfreunde marschieren durch Mit Demut und Vollgas direkt zurück in die A-Klasse Stefan Nink 07.06.2026, 11:24 Uhr

i Paul Frank (vorne, rotes Trikot, im Zweikampf mit Elberts Jannik Hennemann) kehrt mit den Sportfreunden Bad Ems nach nur einjähriger Abwesenheit wieder in die A-Klasse zurück. ANDREAS HERGENHAHN

Schock rasch verdauen, sich schütteln und dann ganz schnell mit Tatendrang nach vorne schauen: So haben die Sportfreunde Bad Ems nach dem überraschenden Abstieg in die B-Klasse die sofortige Rückkehr ins Kreisoberhaus bewerkstelligt.

Der erste sportliche Abstieg in der noch recht jungen Vereinsgeschichte erwischte am 18. Mai des vergangenen Jahres die Fußballer der Sportfreunde Bad Ems wie ein aus heiterem Himmel einschlagender Blitz. Die 1:2-Heimniederlage im direkten Duell mit dem SV Diez-Freiendiez bedeutete bereits vor der Schlussrunde, dass es für die Kurstädter nach ziemlich verkorkster Runde runter in die B-Klasse geht.







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