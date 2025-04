Ungewöhnlich deutlich machte es die SG Nauort/ransbach beim Heimspiel gegen den SV Niederwerth II in der Fußball-Kreisliga B7. Es sollte nicht das einzige deutliche Ergebnis an diesem Wochenende bleiben.

Der Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga B7, die SG Horressen, entschied das Topspiel gegen den Tabellendritten aus Mülhofen klar für sich. Ebenfalls deutliche Siege fuhren die Westerwälder Vertreter aus Nauort und Ransbach ein.

SG Augst Eitelborn II – TuS Immendorf II 2:2 (1:1). „Das Spiel war von Anfang bis Ende von hohem Tempo geprägt und beide Seiten hatten sehr viele Gelegenheiten. Die Punkteteilung ist am Ende, denke ich, gerecht, auch wenn es durchaus 4:4 oder 5:5 hätte ausgehen können. Meine Mannschaft hat mich wieder absolut überzeugt, vor allem nach spätem Rückstand noch mal zurück ins Spiel zu kommen, zeigt eine gute Moral“, zeigte sich SG-Trainer Dirk Hücking zufrieden. Tore: 1:0 Roman Cron (11., Eigentor), 1:1 Yannick Kleinschmidt (38.), 1:2 Roman Cron (85.), 2:2 Erkan Murtezi (88.).

TuS Hilgert – TuS Germania Arenberg 2:8 (1:5). „Heute waren wir einfach schlecht. Die einfachen Dinge konnten wir leider gar nicht umsetzen. Wir machten kein Tempo, zeigten keine Laufbereitschaft und nahmen keine Zweikämpfe an“, berichtete Hilgerts Trainer Vadim Fuchs enttäuscht. Tore: 1:0 Yannic Weiß (16.), 1:1 Hendrik Steiner (28.), 1:2 Yannic Weiß (34.), 1:3 Nicco Steinhardt (40.), 1:4 Matteo Wolff (45.), 1:5 Yannic Weiß (45.), 1:6 Noah Müller (51.), 2:6 Nawid Safdari (55.), 2:7 Yannic Weiß (76.), 2:8 Ozan Yaman (79.).

SG Nauort/Ransbach – SV Niederwerth II 6:0 (2:0). „Diese Woche haben wir es endlich geschafft, gegen einen schwächeren Gegner ein gutes Spiel zu machen. Daher machten wir – anders als man es von uns gewohnt ist – viele Tore“, freute sich Nauorts Trainer und gleichzeitig auch doppelter Torschütze Andreas Hundhammer. Tore: 1:0 Andreas Hundhammer (30.), 2:0 Alexander Frank (45.), 3:0 Andreas Hundhammer (48.), 4:0 Andreas Funda (49.), 5:0 Michael Kulachmetow (73.), 6:0 Eyüp Yildirim (78.).

FC Lion‘s Ransbach – SG Arzbach 8:0 (3:0). Der Tabellenzweite aus Ransbach zeigte sich in Torlaune und fertigte die Gäste aus Arzbach regelrecht ab. „Mit einem ungefährdeten Sieg haben wir unsere Pflichtaufgabe erfüllt. Zwar verliefen die letzten 15 Minuten der ersten sowie die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit etwas zäh, dennoch war der Erfolg zu keiner Zeit gefährdet“, analysierte FC-Trainer Selim Akarsu. Tore: 1:0 Ahmad Mahdi Hatoum (8.), 2:0 Tim Fröhnich (26.). 3:0 Yasin Sari (31.). 4:0, 5:0 Nick Murawski (64., 65.), 6:0 Ozan Altin (73.), 7:0 Akin Simsek (81.), 8:0 Steffen Teske (90.).

SF Höhr-Grenzhausen II – FSV Ebernhahn 2:2 (1:1). Die Reserve der Sportfreunde aus Höhr-Grenzhausen sicherte sich einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf. Dabei lag die Heimelf zwei mal zurück, schaffte es jedoch, auch beide Male wieder auszugleichen. Tore: 0:1 Daniel Manz (35.), 1:1 Johannes Kiehl (45.), 1:2 Yacine Oukpedjo (46.), 2:2 Lars Zöller (70.).

TV Mülhofen – SG Horressen/Elgendorf 0:4 (0:1). Der Tabellenführer aus Horressen siegte im Topspiel gegen Mülhofen und machte einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft. „Es war über weite Teile ein ausgeglichenes Spiel, in welchem wir aber zu guten Zeitpunkten die Tore gemacht haben. Der Sieg ist am Ende sehr verdient, da wir kaum Chancen des Gegners zugelassen haben“, fand SG-Trainer Niklas Wörsdörfer. Tore: 0:1 Steffen Decker (11.), 0:2 Adrian Bruch (47.), 0:3 Steffen Decker (62.), 0:4 Alexander Gombert (65.).