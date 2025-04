Vier Spieltage vor Ende der Runde der Fußball-Kreisliga B7 muss die SG Arzbach/Nievern weiter auf der Hut bleiben. Zwar gelang dem Team ein respektables 2:2 gegen die zweite Garnitur der SG Augst. Da aber der SV Niederwerth II im Kellerduell Schlusslicht Hilgert bezwang, beträgt der Vorsprung der Arzbacher auf den ersten Abstiegsplatz nur noch fünf Zähler.

SG Arzbach/Nievern – SG Augst Eitelborn II 2:2 (0:1). Einen im Kampf um den Klassenverbleib eminent wichtigen Zähler erkämpften sich die Einheimischen auf dem Kunstrasen an der Früchter Straße. Zweimal geriet das Team des Trainerduos Dennis Winkler/Daniel Weldert dabei in Rückstand. „Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir uns mit viel Leidenschaft herangekämpft und uns den Punkt redlich verdient“, bilanzierte Winkler den Flutlicht-Kick vor guter Kulisse auf Nieverns Höhen. Schiedsrichter: Tim Köhn. Tore: 0:1 Kevin Schütz (17.), 1:1 Tobias Zaun (52.), 1.2 Nik Petmecky (55.), 2:2 Mika Petrikowski (77.). Zuschauer: 100.