In der Fußball-Kreisliga B 4 wird das Wochenende am Freitagabend mit dem Kellergipfel in Ruitsch eröffnet.

SV Ruitsch-Kerben – SSV Heimbach-Weis II (Fr., 20 Uhr)

Beide Mannschaften rangieren derzeit abgeschlagen auf den Abstiegsrängen der Liga, und nur ein Sieg lässt die Hoffnungen auf den Klassenverbleib weiter aufrechterhalten. „Wenn nicht jetzt, wann dann“, untermauert SSV-Coach Andre Welter die Bedeutung der Partie. Der Vorsitzende der Hausherren, Christian Frank, meint: „Wenn man darauf setzt, dass der vorletzte Platz zum Klassenerhalt reichen kann, ist das nochmal ein wichtiges Spiel.“

FC Plaidt II – SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl (So., 13 Uhr)

Das Hinspiel endete mit einem 2:1-Sieg der Kombinierten aus der Eifel. „Damals haben wir drei Punkte liegen gelassen. Das ist noch in den Köpfen, und das wollen wir wieder geraderücken“, zeigt sich FC-Coach Philipp Wolf kämpferisch. Gästecoach Stephan Schikora würde gerne an die Leistung des 8:0-Kantersieges gegen Ruitsch-Kerben anknüpfen: „Wir würden gerne nachlegen und Plaidt zumindest auf Distanz halten. Ein Sieg würde uns ein gutes Polster nach unten verschaffen.“

VfL Wied Niederbieber – SV Melsbach (So., 14.30 Uhr)

Zwei blitzsaubere Siege ohne Gegentreffer stehen seit der Winterpause beim Tabellenzweiten aus Niederbieber zu Buche. Eine der wenigen Niederlagen in dieser Saison kassierte der VfL ausgerechnet im Hinspiel in Melsbach. „Die Pleite ist noch sehr präsent, weshalb wir um jeden Preis Wiedergutmachung betreiben und so das Derby für uns entscheiden wollen“, gibt Niederbiebers Trainer Christian Roscher die Marschrichtung vor. Melsbachs Trainer Karl-Heinz Loose backt vor dem Duell beim favorisierten Lokalrivalen kleine Brötchen: „Aufgrund des personellen Engpasses ist es schwer, eine Prognose abzugeben. Einen Punkt würden wir uns aber gerne erarbeiten.“

TuS Hausen – VfL Oberbieber (So., 15 Uhr)

Die Rollen im Duell zwischen dem in diesem Jahr noch punktlosen TuS Hausen und Ligaprimus Oberbieber sind klar verteilt. Immerhin stehen bei den Hausherren in Justin Friesen und Toptorjäger Lars Hitzing zwei wichtige Stützen wieder zur Verfügung. „Das wird uns sicherlich guttun, wenngleich wir absoluter Außenseiter sind“, sagt TuS-Coach Dominik Ihle. VfL-Trainer Markus Podehl macht dagegen keinen Hehl aus seinen Ambitionen: „Für uns zählt nur ein Sieg. Die Verlegung auf den Kunstrasen in Alzheim kommt uns sicherlich entgegen.“

SG Neuwied – Sportfreunde Miesenheim (So., 15 Uhr)

Auf dem Neuwieder Kunstrasen treffen zwei der aktuell wohl formstärksten Teams aufeinander. Während die heimische SG mit zwei Siegen ins neue Jahr gestartet ist, agiert auch der Gast aus Miesenheim derzeit deutlich gefestigter. Miesenheims Trainer Jan Hawel würde den Trend gerne bestätigen: „Neuwied hat gerade in der Offensive eine gute Qualität, allerdings wollen wir uns nicht verstecken und auch dort mutig mit offenem Visier zu Werke gehen.“ SG-Coach Hakan Karaman plagen einige Personalsorgen: „Fünf Stammspieler waren unter der Woche erkrankt, ein weiterer befindet sich in Urlaub. Nichtsdestotrotz wollen wir den Druck auf die Top drei hochhalten.“

SG Feldkirchen/Hüllenberg – CSV Neuwied (So., 15 Uhr)

Der CSV Neuwied hat nach der Winterpause beide Duelle gegen direkte Konkurrenten verloren und somit im Aufstiegsrennen an Boden verloren. Im nächsten Topspiel am Sonntag bei der SG Feldkirchen/Hüllenberg muss CSV-Coach Tobias Krebs auch noch die Ausfälle zweier Unterschiedsspieler kompensieren: „Lucas Krahn hat sich vergangene Woche das Handgelenk gebrochen und wird ebenso ausfallen wie Michael Wolf.“ Feldkirchens Trainer Stefan Linnig rechnet mit jeder Menge Arbeit: „Von den Niederlagen des CSV lassen wir uns nicht blenden, zumal wir uns gegen sie immer schwergetan haben.“

FV Engers II – SG Maifeld-Elztal II (So., 15.30 Uhr)

Die Engerser Oberligareserve mischt als Aufsteiger im Meisterschaftsrennen kräftig mit und peilt nach zwei deutlichen Siegen am Sonntag den nächsten Dreier an. FV-Coach Torsten Gollnow sieht sein Team gerüstet: „Die Leistungen im Training und in den Spielen stimmt derzeit. Mit Maifeld-Elztal erwarte ich einen Gegner, der mitspielen will. Das Hinspiel war eine Partie auf Augenhöhe.“ Gästetrainer Simon Mayer sieht seine Mannschaft aber in der Außenseiterrolle: „Engers ist bärenstark unterwegs und erhält mehr und mehr Unterstützung aus dem Oberligakader.“