Sechs Treffer im Schnitt wurden den Zuschauern in dem Spielen der Kreisliga B2 geboten. Insgesamt rappelte es 36 Mal. Am meisten Grund zu jubeln beziehungsweise zu hadern gab es in Hattert und Niederahr.

Ungemein torreich ging es auf vielen Sportplätzen in der Kreisliga B2 zu. In Niederahr rappelte es zehn Mal, in Hattert wurden gar elf Tore gezählt. Die ersten drei davon erzielte Patrick Bläß zwischen der 2. und 26., um kurz vor und kurz nach der Pause noch zwei Treffer nachzulegen.

TuS Niederahr II – SG Meudt/Berod 4:6 (3:2). Trotz viermaliger Führung reichte es für Niederahrs Zweitvertretung nicht zum Sieg. „Es war ein wildes Spiel. Ohne großes Abtasten ging es direkt zur Sache. Hohes Tempo, schnelles Umschaltspiel und diverse Fehler auf beiden Seiten sorgten für einige Chancen und Tore. Mit der ersten Führung zeigten sich die Gäste dann als die reifere Mannschaft und konnten diese mit Glück und Geschick noch einmal ausbauen“, analysierte TuS-Trainer Markus Ewald das Geschehen. Tore: 1:0 Christian Horn (9.), 1:1 Elias Krämer (17.), 2:1 Franjo Males (27., Eigentor), 2:2 Franjo Males (28.), 3:2 Luca Tim Hoschkara (29.), 3:3 Elias Krämer (48.), 4:3 Christian Horn (52.), 4:4 Elias Krämer (69.), 4:5, 4:6 Franjo Males (70., 84.).

SG Basalt Fehl-Ritzhausen – SG Guckheim II 4:0 (1:0). Die Heimelf knüpfte an ihren Erfolg aus der Vorwoche an und siegte am Ende klar. Dementsprechend zufrieden war Basalt-Trainer Peter Weber nach dem Spiel: „Wir haben es zum ersten Mal in der Saison geschafft, zu Beginn hellwach zu sein, und belohnten uns mit der Führung. Zur Halbzeit hätte es auch höher stehen können, Chancen waren da und Guckheim war bis auf wenige Nadelstiche nicht im Spiel. Nach der Halbzeit brachte uns auch ein Platzverweis nicht aus dem Konzept. Gratulation an meine Mannschaft, die jederzeit sehr erwachsen aufgetreten ist.“ Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Justin Brannfors (8., 57., 70.), 4:0 Dennis Jung (86.). Gelb-Rote Karte: Niklas Flick (SG Basalt) wegen wiederholten Foulspiels (62.).

SG Hemmerich Rothenbach – SG Hundsangen III 2:2 (1:1). Zwei Führungen reichten der Heimelf nicht zum Sieg. „Das Unentschieden fühlt sich wie eine Niederlage an, denn wir führten zweimal, und beide Gegentore fielen kurz vor Ende der ersten beziehungsweise der zweiten Halbzeit. Unterm Strich ist es ein gerechtes Ergebnis, denn die Gäste nutzten unsere ärgerlichen Fehler eiskalt aus“, erklärte Hemmerich-Trainer Marcel Mohr. Tore: 1:0 Jan Wagner (17.), 1:1 Fabian Pörtner (40.), 2:1 Sascha Valerius (61.), 2:2 Rene Garcia Breuer (86.).

SSV Hattert – SV Weidenhahn 11:0 (5:0). Der SSV Hattert war über die komplette Spielzeit die klar überlegene Mannschaft und ließ dem Gegner aus Weidenhahn nicht den Hauch einer Chance. Trainer Dario Giannattasio betonte nach Abpfiff, dass es bei einem Ergebnis von 11:0 nicht mehr viele Worte brauche – seine Mannschaft habe einfach ein starkes Spiel gemacht gegen den Azfsteiger und die Überlegenheit in allen Belangen deutlich unter Beweis gestellt. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Patrick Bläß (2., 23., 26.), 4:0 Finn Saridakis (35.), 5:0, 6:0 Patrick Bläß (42., 49.), 7:0 Luca Scheffen (50.), 8:0, 9:0 Christopher Jung (57., 69.), 10:0, 11:0 Christos Omiridis (78., 84.).

Malberger Kickers – SG Alpenrod II 1:1 (0:1). „Wir tun uns generell immer schwer, wenn der Gegner tief und kompakt steht. Uns fiel auch heute wenig ein, um die gegnerische Verteidigung auszuhebeln. Aber wir sind noch eine junge Mannschaft, die neu in der B-Klasse spielt. Wir werden in Zukunft daran arbeiten“, erklärte Kickers-Trainer Maximilian Pickartz. Tore: 0:1 Tobias Salzer (31.), 1:1 Louis Günther (84.).

TuS Bad Marienberg – SG Lasterbach Elsoff 1:4 (1:2). „Wir haben es das Spiel über nicht geschafft, unsere Dominanz ins letzte Drittel zu bekommen, und hatten starke Probleme, gegnerische Standards zu verteidigen. Im Gesamten war es ein Spiel auf Augenhöhe, dem das Ergebnis leider nicht gerecht wird“, erklärte Bad Marienbergs Trainer Leon Sinanovic. Tore: 0:1 Buenyamin Yildirim (6.), 0:2 Nils Simon (25.), 1:2 Oleg Bese (36.), 1:3 Elia Remy (53.), 1:4 Leon Lukas Hanis (90.).