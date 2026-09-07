Sieg in Unterzahl gegen Daaden Meudts Franjo Males macht im Topspiel den Unterschied Leon Böckling, Max Buchmayer 07.09.2026, 09:13 Uhr

i Meudts dreifacher Torschütze Franjo Males (in Rot) war der Mann des Tages im Spitzenspiel gegen Tabellenführer Daaden (am Ball Dennis Giehl). Volker Horz

Nach dem fünften Spieltag führt ein Trio die Kreisliga B2 an. Zu den großen Gewinnern zählt der neue Zweite SG Meudt, der Spitzenreiter Daaden in Unterzahl bezwang und diesem die erste Niederlage zufügte. Derschen ist das dritte Team mit 12 Punkten.

Viel zu bieten hatten der fünfte Spieltag in der Kreisliga B2. Neben Meudts Sieg gegen Tabellenführer Daaden stach die famose Neunkhausener Wende gegen Rennerod hervor.SG Guckheim/Kölbingen II – SG Hahn/Neuhochstein 3:3 (1:1). Guckheims Reserve erkämpfte sich gegen den favorisierten Gast aus Hahn nach einem offenen Schlagabtausch einen Punkt.







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