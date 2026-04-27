Hattert und Elsoff marschieren Meudt zeigt Guckheim II nach der Pause die Grenzen auf Leon Böckling, Max Buchmayer 27.04.2026, 09:30 Uhr

i So sehr sich die Spieler der SG Guckheim II (rechts Robin Khalil Abdo, links Maximilian Schmuck) im Derby auch mühten, war der SG Meudt (vorne Kilian Becker, hinten Matthias Aßmann) einfach nicht beizukommen. Marco Rosbach

Hemmerichs Luca Wittwer und Lasterbach Ilir Tahiri waren zwei der Akteure, die den 22. Spieltag in der Kreisliga B2 mitgeprägt haben. Der eine traf doppelt und bereitet zwei Treffer vor, der andere ließ es im Alleingang fünfmak krachen.

Während die ersten drei Mannschaften in der Kreisliga B2 für klare Verhältnisse gesorgt haben, entschied die SG Alpenrod II das Verfolgerduell bei der SG Hundsangen II knapp für sich. Ein wichtiger Dreier gelang dem SV Weidenhahn gegen den SV Stockun-Püschen.







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