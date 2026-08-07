Was hat sich im Sommer bei den Teams in der Kreisliga B2 getan? Die Kader sowie eine Übersicht zu den Zu- und Abgängen gibt es hier in der Übersicht.
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Wenn es nach den Vereinen in der Kreisliga B2 geht, sind die Anwärter auf die Meisterschaft in der Spielzeit 2026/2027 klar. Die SG Meudt und die Sportfreunde Daaden werden bei den anderen Teams hoch gehandelt. Die Kader der Kreisliga B2 im Überblick:SG Alpenrod IIZugänge (in Klammern alter Verein): Jonathan Schneider, Max Habberstock (beide eigene Jugend) Paul Herles, Michael Dörner, Jan Sevket Besirovic ...