Kader der Kreisliga B2 Meudt und Daaden sind die Favoriten auf den Titel Moritz Hannappel

Jona Heck

Marco Rosbach 07.08.2026, 05:00 Uhr

i Die SG Guckheim II (in Blau, rechts Robin Khalil Abdo, links Maximilian Schmuck) und die SG Meudt (in Rot, vorne Kilian Becker, hinten Matthias Aßmann) treffen sich auch in der kommenden Saison wieder zum Derby. Marco Rosbach

Was hat sich im Sommer bei den Teams in der Kreisliga B2 getan? Die Kader sowie eine Übersicht zu den Zu- und Abgängen gibt es hier in der Übersicht.

﻿Wenn es nach den Vereinen in der Kreisliga B2 geht, sind die Anwärter auf die Meisterschaft in der Spielzeit 2026/2027 klar. Die SG Meudt und die Sportfreunde Daaden werden bei den anderen Teams hoch gehandelt. Die Kader der Kreisliga B2 im Überblick:SG Alpenrod IIZugänge (in Klammern alter Verein): Jonathan Schneider, Max Habberstock (beide eigene Jugend) Paul Herles, Michael Dörner, Jan Sevket Besirovic ...







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