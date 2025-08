Die Saison in der Fußball-Kreisliga B3 startet am Donnerstag um 20 Uhr in Melsbach mit der Partie SV Melsbach gegen SV Rheinbreitbach II. Die Gastgeber peilen nach dem zehnten Rang in der Vorsaison diesmal eine Verbesserung an und haben „Platz 3 bis 7“ als Ziel ausgegeben.

In der Vorbereitung blieb das Team von Trainer Karl-Heinz Loose sieglos. Das 2:2 im letzten Testspiel gegen den A-Ligisten SG Niederbreitbach machte dem SVM Mut, diese Leistung konnte jedoch in der ersten Pokalrunde bei der 0:3-Niederlage bei der SG Haiderbach nicht bestätigt werden. Auch die Reserve des SV Rheinbreitbach verabschiedete sich mit einem 1:4 bei der SG Elbert/Horbach II bereits aus dem Pokalwettbewerb.

Rheinbreitbach II setzt auf die Jugend

Trainer John Botelho, für den es nach dem Aufstieg nur um den Klassenverbleib geht, bot beim Pokal-Aus vier Spieler des Jahrgangs 2006 in der Startelf auf, die im Sommer aus der A-Jugend in den Seniorenbereich aufgerückt sind.