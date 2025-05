Es hätte das Endspiel um die Meisterschaft sein können. Doch nachdem die Entscheidung in der Kreisliga B2 bereits zugunsten der SG Herschbach-Schenkelberg gefallen war, kam dem Duell gegen Mitaufsteiger SG Ahrbach II ein anderer Zweck zu.

Da die Entscheidungen oben wie unten gefallen waren, ging es am letzten Spieltag in der Kreisliga B2 munter zu. Im Schnitt wurden den Zuschauern sechs Tore geboten, auf dem Rasenplatz in Roßbach rappelte es sogar zwölf Mal.

SV Stockum-Püschen – TuS Bad Marienberg 4:2 (2:0). Zum Saisonabschluss bescherte Stockum-Püschen seinen Fans einen Heimsieg. „Man hat gemerkt, dass es das letzte Saisonspiel war. Dementsprechend war es nicht unbedingt ein gutes Spiel. Dennoch war es unterm Strich ein schöner Saisonabschluss“, fand SV-Trainer Thorsten Ferger. Tore: 1:0 Malte Schneider (4.), 2:0 Erik Michael Walter (40.), 3:0 Sascha Gehrlein (47.), 4:0 Yannick Tzimas (49.), 4:1 Vincent Hain (52.), 4:2 Anton Schwarzkopf (82.).

SG Guckheim II – SG Rennerod II 4:0 (1:0). SG Guckheim II zeigte eine souveräne Leistung und setzte sich am Ende deutlich mit 4:0 gegen SG Rennerod II durch. Nach einer knappen Führung zur Pause drehte die Heimelf im zweiten Durchgang richtig auf und ließ dem Gegner keine Chance. „Wir haben unsere Möglichkeiten besser genutzt, und somit stand am Ende ein verdienter 4:0-Sieg auf der Anzeigetafel. Ein versöhnlicher Abschluss zum Saisonende“, erklärte Guckheims Trainer Meik Schwarz. Tore: 1:0 Robin Schlag (43.), 2:0 Maximilian Groos (49.), 3:0 Janos Tien (60.), 4:0 David Reynolds (87.).

SG Herschbach-Schenkelberg – SG Ahrbach II 5:1 (3:1). Im Spiel der beiden Aufsteiger siegte der Meister aus Herschbach klar. „Nach dem frühen Rückstand haben wir nochmal eine gute Reaktion gezeigt und verdient gewonnen. Glückwunsch an Ahrbach für eine super Saison. Die gemeinsame Party in der Kabine war sensationell“, freute sich Herschbachs Meistertrainer Markus Griebe. Tore: 0:1 Jannis Wyremblewsky (1.), 1:1 Helmut Schmalz (17.), 2:1, 3:1, 4:1 Leon Schenkelberg (29., 37., 87.), 5:1 Manuel Zemmin (89.).

SG Grenzbachtal Marienhausen/Mündersbach/Roßbach – SG Hemmerich 8:4 (4:2). Zum Saisonabschluss gab es ein echtes Torfestival zu bestaunen. „Heute ging es von Beginn an für beide Teams um nichts. Für uns stand die Verabschiedung von verdienten Spielern im Fokus. Die Partie war fair und torreich. Ein ganz großes Dankeschön an die SG Hemmerich für ihre Bereitschaft, sich an unserem heutigen Programm zu beteiligen“, zeigte sich Heimtrainer Mario Strnad dankbar. Tore: 1:0 Enrico Campailla (13.), 2:0 Philipp Radermacher (25.), 2:1 Kevin Wörsdörfer (35.), 3:1 Philipp Radermacher (39.), 4:1 Enrico Campailla (43.), 4:2 Marco Hahn (45.), 5:2 Semi Rihani (52.), 6:2 Erik Sawas (64.), 6:3 David Weiß (70.). 7:3 Benjamin Pfeil (80.), 7:4 Marc Hahn (85.), 8:4 Philipp Radermacher (88.).

SG Herschbach II – SG Alpenrod II 2:0 (2:0). „Es war ein verdienter Sieg, den wir über zwei Konter eingeleitet haben. Daraufhin verteidigten wir die Zwei-Tore-Führung erfolgreich, daher war es im Großen und Ganzen ein toller Saisonabschluss“, berichtete Herschbachs Trainer Thorsten Heep. Tore: 1:0 Florian Wörsdörfer (14.), 2:0 Marius Jung (17.).