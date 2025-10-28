Kreisliga B Staffel 8 Mayen II kommt zum Nachholspiel nach Kaifenheim Daniel Fischer 28.10.2025, 11:44 Uhr

Kann die SG Brohlbachtal ihren kleinen Lauf (drei Siege in Folge) in der B Staffel 8 im Nachholspiel gegen den TuS Mayen II fortsetzen? Die Antwort gibt es am Mittwoch ab 19.30 Uhr in Kaifenheim.

Auf dem Rasen in Kaifenheim stehen sich im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 die SG Brohlbachtal (Tabellenrang fünf) und die Bezirksliga-Reserve des TuS Mayen (Tabellenrang zehn) am Mittwoch um 19.30 Uhr gegenüber. Während die Brohlbachtaler mit drei Siegen in Folge, darunter zuletzt ein Sieg über den Zweiten SV Ulmen, ins Spiel gehen, wartet Mayen II seit drei Partien auf einen Dreier.







