Fußball-Kreisliga B6 Maurice Hunders später Doppelpack lässt hoffen Stefan Nink 18.05.2026, 08:02 Uhr

i Symbolbild dpa

Große Erleichterung in Lahnstein, weiter Bangen an der Marksburg: In der Fußball-Kreisliga B6 geht’s am letzten Spieltag der Saison am nächsten Sonntag für das heimische Trio nur noch für den SV Braubach um die Wurst.

Deckel drauf: Der FSV RW Lahnstein hat in der Staffel 6 mit dem sechsten Heimsieg der Runde bereits das Ticket für eine weitere Saison in der Fußball-Kreisliga gebucht. Für den SV Braubach gilt es dagegen am kommenden Sonntag in Metternich den hart erkämpften Platz über dem Strich mit aller Macht zu verteidigen.







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