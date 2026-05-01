Kreisliga B Staffel 9 Matchball für die SG Urbar/Werlau Nico Balthasar 01.05.2026, 14:58 Uhr

i Beim Hinspiel in Winzberg ging es zwischen der SG Viertäler Oberwesel (am Boden Rafael Sousa) und der SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen II (mit Joel Paul) hoch her, Mörschbach II gewann damals 6:3. Nun steht am Sonntag (12.30 Uhr) in Argenthal das Rückspiel an, Mörschbach II (8.) hat zehn Punkte Vorsprung auf den Neunten Oberwesel II. Mark Dieler

Gewinnt die SG Urbar/Werlau am Sonntag beim Fünften SV Waldesch, dann ist sie Meister in der B Staffel 9. Auch der Zweite Oppenhausen steht nach dem 4:0 gegen Laudert über die Quotientenregelung vor dem Aufstieg in die A-Klasse.

Noch drei Spiele sind vom 23. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 übrig. Alle Augen richten sich nach Waldesch. Dort kann Spitzenreiter Urbar/Werlau die Meisterschaft perfekt machen. Drei Partien wurden schon am Mittwoch und am Donnerstag ausgetragen.







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