Gewinnt die SG Urbar/Werlau am Sonntag beim Fünften SV Waldesch, dann ist sie Meister in der B Staffel 9. Auch der Zweite Oppenhausen steht nach dem 4:0 gegen Laudert über die Quotientenregelung vor dem Aufstieg in die A-Klasse.
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Noch drei Spiele sind vom 23. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 übrig. Alle Augen richten sich nach Waldesch. Dort kann Spitzenreiter Urbar/Werlau die Meisterschaft perfekt machen. Drei Partien wurden schon am Mittwoch und am Donnerstag ausgetragen.