Sich möglichst schnell aus den hinteren Regionen der Tabelle in gesicherte Gefilde absetzen: Darum geht es für das Trio aus dem Rhein-Lahn-Kreis in der Staffel 6 der Fußball-Kreisliga B.

Während die Osterspaier Zweite und der FSV RW Lahnstein am Sonntag in der Fußball-Kreisliga B6 in heimischer Umgebung antreten, ist ihr Nachbar SV Braubach in der Fremde gefordert.

Das Dilemma einer Reserve

FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II - FC Urbar II (So., 12.15 Uhr). Nach zuletzt schwankender Form - dem überraschenden 3:2-Auftaktsieg gegen Rübenachs Zweite folgte die 0:3-Niederlage in Braubach ist die Reserve vom Rhein auf der Suche nach Konstanz. „Bei uns ist das auch immer davon abhängig, welches Personal uns zur Verfügung steht“, erklärt FSV-Spielertrainer Marcel Diesler das Dilemma einer Reserve, bei der personell häufig viel improvisiert und „gebastelt“ werden muss, um eine einigermaßen schlagkräftige Formation auf den Platz schicken zu können. Da aber anschließend die erste Welle ebenfalls Heimrecht genießt, sollte es am Sonntag keine außergewöhnlichen Engpässe geben. Ich erwarte einen Gegner auf Augenhöhe, den wir trotz seiner Ergebnisse nicht unterschätzen“, fordert Diesler eine tadellose Einstellung, zumal es einige personelle Fragezeichen gibt.

VfL Kesselheim - SV Braubach (So., 13 Uhr). Der VfL ist nach Einschätzung von SVB-Coach Björn Schmitz trotz bereits zweier Niederlagen ein Gegner auf Augenhöhe. „Das dürfte ein harter Kampf werden, da sie unbedingt ihre ersten Punkte einfahren wollen“, sagt Schmitz. „Aber wir sind bereit und wollen unsere Leistung des Osterspai-Spiels wiederholen.“ Trotz einiger urlaubsbedingter Abwesenheiten und dem Fehlen des Abwehrchefs Stefan Fuselbach (Muskelfaserriss) ist Schmitz guter Dinge. „Wir werden trotzdem mit einer schlagfähigen Truppe auflaufen.“

„Wir wollen die Arzheimer so lange es geht ärgern.“

Lahnsteins Trainer Norman Stenzel vor dem zweiten Heimspiel hintereinander ﻿

FSV RW Lahnstein – FC Arzheim (So., 14.30 Uhr). Die punktlosen Lahnsteiner sind im zweiten aufeinander folgenden Heimspiel nur Außenseiter. „Das wird eine schwierige Aufgabe gegen einen Titelanwärter“, sagt FSV-Trainer Norman Stenzel, der mit ständig wechselndem Personal antreten muss. „Wir wollen die Arzheimer so lange es geht ärgern.“