Kreisliga B Staffel 8 Manuel Back wird im Sommer Trainer beim SV Ulmen Michael Bongard 21.01.2026, 13:11 Uhr

i Der gebürtige Lutzerather und ehemalige Ellscheider Rheinlandliga-Akteur Manuel Back wird ab dem 1. Juli Trainer beim SV Ulmen. SG Vulkaneifel Meerfeld

Nachfolger gefunden: Manuel Back folgt als Trainer im Sommer beim SV Ulmen auf Mario Sungen. Möglicherweise startet der gebürtige Lutzerather dann in der A-Klasse mit dem derzeitigen B-Klasse-Dritten Ulmen.

Kurz vor Weihnachten hat Mario Sungen erklärt, dass er nach Saisonende und dann nach drei Jahren als Trainer dem SV Ulmen nicht mehr zur Verfügung stehen wird aus privaten Gründen. Der Nachfolger ist nun gefunden: Der aus Lutzerath stammende ehemalige Ellscheider Rheinlandliga-Akteur Manuel Back übernimmt ab dem 1.







