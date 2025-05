Während die einen die Saison in Ruhe ausklingen lassen können, geht es für andere noch um wichtige Punkte. Vor allem die Meisterschaft in der Kreisliga B 4 ist enorm spannend.

In der Fußball-Kreisliga B 4 feierte die Reserve der SG Maifeld-Elztal unter der Woche einen Sieg im Nachholspiel. Das kommende Wochenende steht derweil ganz im Zeichen des Fernduells um den Aufstieg zwischen dem VfL Oberbieber und dem VfL Wied Niederbieber.

SG Maifeld-Elztal II – SG Feldkirchen/Hüllenberg 3:2 (1:1)

Im Polcher Leo-Schönberg-Stadion scheint sich die Maifeld-Elztaler Bezirksligareserve pudelwohl zu fühlen. Am Mittwochabend bezwang das Team von Trainer Simon Mayer trotz zweimaligem Rückstand den Tabellenvierten Feldkirchen/Hüllenberg. „Das war einer der besten Saisonleistungen meiner Mannschaft, wir haben aufopferungsvoll gekämpft“, befand Mayer. Gäste-Co-Trainer Oliver Schuh meinte: „Wir kamen nie richtig ins Spiel und haben die Gegebenheiten einfach nicht angenommen.“ Tore: 0:1 Tim Schönhals (23.), 1:1 Marcel Günther (25.), 1:2 Predrag Vucic (47.), 2:2 Günther (67.), 3:2 Florian Geisen (71.)

TuS Hausen – SV Ruitsch-Kerben (Fr., 20 Uhr)

Die beste Nachricht vor dem anstehenden 23. Spieltag kommt vom Tabellenletzten Ruitsch-Kerben. Der Spieler, der im vergangenen Spiel aufgrund eines medizinischen Notfalls mit dem Krankenwagen abgeholt wurde, geht es den Umständen entsprechend besser und durfte inzwischen das Krankenhaus wieder verlassen. Im kommenden Auswärtsspiel beim TuS Hausen gehen die Gäste erneut als klarer Außenseiter in die Partie. Hausens Trainer Dominik Ihle würde gerne noch den einen oder anderen Sieg einfahren: „Die letzten vier Gegner sind allesamt unsere Kragenweite, weshalb wir in diesen Partien noch jede Menge Punkte sammeln wollen.“

Sportfreunde Miesenheim – FC Plaidt II (Fr., 20 Uhr)

Derbyzeit in Miesenheim. Die Sportfreunde empfangen den Lokalrivalen Plaidt II und wollen sich daheim für die 2:4-Hinspielniederlage revanchieren. „Sportlich gesehen hat die Begegnung keinen hohen Stellenwert, vielmehr geht es rein um Prestige. Nach der Pleite im Hinspiel wollen wir alles daran setzen, das Rückspiel zu gewinnen“, meint Miesenheims Trainer Jan Hawel.

Bei der FC-Reserve hat Trainer Philipp Pohl mit dem Sieg gegen Maifeld-Elztal II am vergangenen Wochenende einen Einstand nach Maß gefeiert, ein Derbysieg im Anschluss wäre das i-Tüpfelchen. „An unserer guten Leistung wollen wir in Miesenheim anknüpfen und somit den Klassenerhalt auch rein rechnerisch klarmachen“, erklärt Pohl.

CSV Neuwied – SSV Heimbach-Weis II (So., 13 Uhr)

Dass die Reserve des SSV Heimbach-Weis nach zwei Jahren B-Klasse wieder den Gang in die C-Klasse antreten muss, scheint spätestens seit dem letzten Wochenende unausweichlich. Dessen ist sich auch Trainer Andre Welter bewusst: „Wir wollen die verbleibenden Spiele dazu nutzen, uns ordentlich zu verabschieden und den Spaß am Fußball ein wenig zurückzugewinnen.“ CSV-Coach Tobias Krebs kann wieder auf seinen Kapitän Fabian Krahn zurückgreifen und sagt: „Wir nehmen die vermeintliche Pflichtaufgabe gegen Heimbach-Weis sehr ernst und wollen am Sonntag nichts anderes als drei Punkte.“

VfL Oberbieber – SV Melsbach (So., 15 Uhr)

Durch den Sieg im Topspiel gegen Engers II hat der VfL Oberbieber aus dem Drei- einen Zweikampf um die Meisterschaft der Kreisliga B 4 gemacht. Ausgerechnet am letzten Spieltag könnte es zum entscheidenden Duell gegen Ligaprimus und Lokalrivale Niederbieber kommen.

Damit diese Partie zum erhofften Herzschlagfinale wird, muss der VfL sich aber erst einmal gegen formstarke Melsbacher behaupten. „Melsbach ist gut drauf und wird sicherlich versuchen, uns ein Bein zu stellen. Da wir aber zu Hause spielen, sind wir guter Dinge, dass wir die Aufgabe meistern werden“, gibt VfL-Coach Markus Podehl zu Protokoll. Gästecoach Karl-Heinz Loose würde gerne den Spielverderber spielen: „Wir wollen Oberbieber das Leben schwermachen.“

SG Neuwied – VfL Wied Niederbieber (So., 15 Uhr)

Der VfL Wied Niederbieber grüßt weiterhin von der Ligaspitze, steht jedoch vor einem äußerst schweren Restprogramm. Nach dem Duell gegen den Tabellensechsten SG Neuwied, warten in den restlichen drei Partien mit Engers II, Feldkirchen/Hüllenberg und Oberbieber ausschließlich Topteams auf die Elf von Trainer Christian Roscher. „Wir wollen aber nur von Spiel zu Spiel schauen, denn gerade auswärts bei der SG Neuwied haben wir zuletzt immer verloren“, sagt Roscher.

FV Engers II – SG Feldkirchen/Hüllenberg (So., 15.30 Uhr)

Die Reserve des FV Engers II hat sich aus dem Aufstiegsrennen wohl verabschiedet. Dennoch ist Trainer Torsten Gollnow mit der bisherigen Saison durchaus zufrieden: „Wir haben als Aufsteiger lange Zeit oben mitgemischt und wollen uns diese Leistung jetzt nicht madig machen lassen. Gegen Feldkirchen wollen wir zudem zumindest den dritten Rang verteidigen.“ Feldkirchens Co-Trainer Oliver Schuh meint: „Wir wollen die Saison bestmöglich abschließen und freuen uns auf einen guten Gegner.“