Kreisliga B Staffel 8 Maifeld-Elztal II trotzt dem Tabellenführer ein 4:4 ab Nico Balthasar 06.09.2026, 20:54 Uhr

i Die SG Landkern/Illerich (in Blau) um Torwart Fabian Beckenkamp musste sich beim FC Plaidt II nach zwei Gegentoren in den Schlussminuten mit 2:4 geschlagen geben. Jörg Niebergall

Der TuS Hausen hat zum ersten Mal nicht gewonnen in der B Staffel 8, bleibt aber nach dem 4:4 bei Maifeld-Elztal II weiterhin Spitzenreiter vor Kruft/Kretz, Cochem und Mendig II.

Der TuS Hausen hat am fünften Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 die ersten Punkte abgegeben, führt die Tabelle nach dem 4:4 bei Maifeld-Elztal II aber weiter an. Dahinter bleibt Kruft/Kretz in Schlagdistanz. Am Tabellenende steht Buchholz nach fünf Spielen weiter ohne Punkt und ohne eigenen Treffer.







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