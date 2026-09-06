Der TuS Hausen hat zum ersten Mal nicht gewonnen in der B Staffel 8, bleibt aber nach dem 4:4 bei Maifeld-Elztal II weiterhin Spitzenreiter vor Kruft/Kretz, Cochem und Mendig II.
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Der TuS Hausen hat am fünften Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 die ersten Punkte abgegeben, führt die Tabelle nach dem 4:4 bei Maifeld-Elztal II aber weiter an. Dahinter bleibt Kruft/Kretz in Schlagdistanz. Am Tabellenende steht Buchholz nach fünf Spielen weiter ohne Punkt und ohne eigenen Treffer.