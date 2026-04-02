Kreisliga B Staffel 8 Maifeld-Elztal II schlägt Eifelhöhe mit 2:1 Daniel Fischer 02.04.2026, 09:15 Uhr

i Die SG Maifeld-Elztal II hat das Nachholspiel auf der Elztaler Alm mit 2:1 gegen die SG Eifelhöhe gewonnen und sich damit auf Tabellenrang acht vorgearbeitet. Jörg Niebergall

Im Nachholspiel der beiden Mittelmaß-Teams der B Staffel 8 hat Maifeld-Elztal II mit 2:1 gegen Eifelhöhe gewonnen und ist als Tabellenachter bis auf einen Zähler und einen Platz an die Gäste aus Büchel, Faid, Weiler und Gevenich rangerückt.

Im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 haben sich die Gastgeber von der SG Maifeld-Elztal II knapp gegen die SG Eifelhöhe mit 2:1 (1:0) durchgesetzt und sind in der Tabelle als Achter bis auf einen Zähler an die Gäste (7.) herangerückt.







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