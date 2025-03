uf den Plätzen 10 bis 12 liegen die Rhein-Lahn-Vertreter in der überwiegend mit Koblenzer Mannschaften bestückten Staffel 6 der Fußball-Kreisliga B. Für das Trio SV Braubach, FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II und SV Braubach heißt es daher im Kampf gegen den Abstieg wachsam zu bleiben.

FSV RW Lahnstein – BSC Güls 0:2 (0:0). „Das war kein Spiel, in dem wir unbedingt punkten müssen.“ FSV-Trainer Norman Stenzel berichtete von einer Partie, in der beide Abwehrreihen recht wenig zuließen. Im zweiten Durchgang wurde es im Rhein-Lahn-Stadion ruppiger. „Trotz Unterzahl haben wir uns nicht aufgegeben. Beiden Gegentoren gingen individuelle Fehler unsererseits voraus“, so Stenzel, der optimistisch bleibt, obwohl der erste Heimsieg weiter auf sich warten lässt. „Ich glaube weiter an mein Team.“ Schiedsrichter: Heiko Nehm. Tore: 0:1 Colin Henkel (55.), 0:2 Seyit Külekci (80.). Rote Karte: Nicolas Canal Suarez (75., FSV RW, Unbeherrschtheit). Zuschauer: 80.

TuS Neuendorf – FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II 3.1 (1:1). Die auswärts schwache FSV ging beim Schlusslicht leer aus. „Verdient“, wie Trainer Denys Ernst hinterher befand. „Ich hoffe, dass jetzt jeder gemerkt hat, dass wir uns erheblich steigern müssen, um am Ende die Klasse zu halten.“ Schiedsrichter: Niclas Kretschmann. Tore: 1:0 Marlon Schäfer (24.), 1:1 Moritz Köhl (31.), 2:1 Rinaldo Homberg (65., Elfmeter), 3:1 Haschim Azab (78.). Zuschauer: 120.

SV Braubach – VfL Kesselheim 1:0 (0:0). In einer umkämpften Begegnung, die laut dem krankheitsbedingt fehlenden SV-Trainer Björn Schmitz eigentlich keinen Sieger verdient hatte, kassierte der SVB durch einen späten Treffer drei wichtige Zähler und feierte den dritten Saison-Dreier im Alten Gahnert, der für Luft im Abstiegskampf sorgt. „Es war irgendwie der Ausgleich dafür, dass es im Hinspiel genau umgekehrt gelaufen war.“ Schiedsrichter: Paul Schnatz. Tor: 1:0 Lukas Krapf (86.). Rote Karte: Maurice Hunder (90.+5, SVB) wegen groben Foulspiels). Zuschauer: 90.