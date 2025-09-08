Die SG Puderbach und der TV Mülhofen sind in der Kreisliga B4 nicht zu bremsen. Im Tabellenkeller warten die SG Nauort und der SV Niederwerth II hingegen auf die ersten Punkte.

Während sich zwei Mannschaften an der Spitze der Kreisliga B4 absetzen, drohen zwei Mannschaften am Tabellenende den Anschluss zu verlieren.

SG Siershahn/Maxsain/Selters – SG Nauort/Ransbach 2:1 (0:0). Auch die SG Siershahn siegte gegen die weiter punktlosen Nauorter und holten im Kellerduell die langersehnten ersten Zähler der Saison. „Wir wollten und mussten nach den letzten Spielen eine Reaktion zeigen. Das haben wir geschafft. Leider haben wir es am Ende nochmal unnötig spannend gemacht“, analysierte Heimtrainer Tim Schenkelberg. Tore: 1:0 Waldemar Kühl (46.), 2:0 Hamid Nuri (50.), 2:1 Luca Schmitt (74.).

FV Engers II – SG Haiderbach 4:2 (0:0). Die FVE-Reserve setzte ihren positiven Lauf fort und behauptete sich gegen Haiderbach. „Es war eine Partie auf spielerisch hohem Niveau. In der zweiten Halbzeit wurden dann von beiden Seiten die Chancen genutzt, wobei wir am Ende verdient gewonnen haben“, fand FV-Trainer Thorsten Gollnow. Tore: 1:0 Marc Teschner (60.), 2:0 Timo Telocka (62.), 3:0 Nour El Din Karam Hassan Daniel (65.), 3:1 Linus Pesau (84.), 3:2 Jan Luca Arzbach (86.), 4:2 Timo Telocka (90.).

SG Grenzbachtal – FC Kosova Montabaur II 3:2 (3:2). In einem knappen Duell setzte sich die Grenzbachtaler Elf am Ende durch. „Das war heute ein wichtiger Sieg für uns. Wir hätten uns aber auch nicht beschweren können, wenn das Spiel zugunsten von Kosova ausgegangen wäre – so ehrlich müssen wir sein“, zeigte sich SG-Co-Trainer Jan de Lugt sportlich fair. Tore: 1:0 Marcel Chahino (15.), 2:0 Denis Mensch (18.), 2:1 Stefan Gorin (22.), 3:1 Philipp Radermacher (45.+1), 3:2 Titus Müller (45.+3).

SF Höhr-Grenzhausen II – FSV Ebernhahn 0:5 (0:1). Eine außergewöhnliche Einzelleistung prägte diese Partie: Luc van Berk erzielte alle fünf Treffer für die Gäste. Ein Fünferpack in einem Spiel ist schon bemerkenswert, doch dass bei einem 5:0-Erfolg alle Tore auf das Konto eines einzigen Spielers gehen, ist eine echte Seltenheit. „Das Ergebnis spricht für sich“, meinte SF-Trainer Oliver Ebert knapp und wirkte dabei sichtlich verärgert. Tore: 0:1, 0:2, 0:3, 0:4, 0:5 Luc van Berk (29., 63., 66., 68., 74.).

SG Puderbach – SG Augst Eitelborn II 8:3 (4:1). „Zu keinem Zeitpunkt war der dreifache Punktgewinn in Gefahr. Wir hatten Ball und Gegner eigentlich komplett im Griff, erlaubten dem Gast aber, durch eigene vermeidbare Fehler, drei Tore zu machen. Hier gilt es den Hebel anzusetzen und in Zukunft solche Spiele noch konsequenter bis zum Ende durchzuspielen“, sagte Puderbachs Trainer Dirk Gras. Tore: 1:0, 2:0, 4:0, 5:1, 6:1 Fabio Licht (2., 8., 31., 53., 55.), 3:0, 7:2, 8:3 Tim Sojka (23., 87., 90.), 4:1 Felix Teschner (45.), 6:2, 7:3 Kenan Mehmeti (83., 89.).

SG Maischeid – SV Niederwerth II 2:1 (1:1). Während sich die Maischeider durch den knappen Sieg ins Verfolgerfeld nach vorne schoben, stehen die Niederwerther unverändert ohne Punkt am Tabellenende. Tore: 1:0 Phil Hedderich (13.), 1:1 Fabio Klein (22.), 2:1 Björn Stellmacher (87.).

SV Weitersburg II – TV Mülhofen 1:5 (1:2). Auch die Weitersburger Reserve konnte den Lauf der Mülhofener nicht bremsen. Mit fünf Siegen aus fünf Spielen dominiert der TV gemeinsam mit Puderbach die Liga. Tore: 0:1 Tugay Arslan (14.), 1:1 Colin Püschel (18.), 1:2 Mark Bergmann (45.), 1:3 Bryant Emil Perez Silvestre (55.), 1:4 Tugay Arslan (58.), 1:5 Berke Sahan (84.).