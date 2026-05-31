Hinter Überflieger SG Puderbach waren die Nachbarn TV Mülhofen und FV Engers II in der Kreisliga B4 mit jeweils starken 61 Punkten gleichauf. Die Entscheidung, wer den Meister in die A-Klasse begleitet, fiel vor beeindruckender Kulisse in Nauort.
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Der FV Engers II hat den Aufstieg in die Kreisliga A perfekt gemacht. Vor der beeindruckenden Kulisse von rund 1000 Zuschauern setzte sich die Mannschaft von Trainer Torsten Gollnow im Entscheidungsspiel um den zweiten Tabellenplatz der Kreisliga B4 in Nauort mit 5:1 (2:1) gegen den TV Mülhofen durch.