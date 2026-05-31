Drei Tore vor 1000 Zuschauern Louis Klapperich schießt Engers II in die Kreisliga A Daniel Korzilius 31.05.2026, 21:12 Uhr

i Der FV Engers II kehrt in die Kreisliga A zurück. Auf dem Weg dahin galt es, den nach der regulären Runde punktgleichen TV Mülhofen zu bezwingen. Jörg Niebergall

Hinter Überflieger SG Puderbach waren die Nachbarn TV Mülhofen und FV Engers II in der Kreisliga B4 mit jeweils starken 61 Punkten gleichauf. Die Entscheidung, wer den Meister in die A-Klasse begleitet, fiel vor beeindruckender Kulisse in Nauort.

Der FV Engers II hat den Aufstieg in die Kreisliga A perfekt gemacht. Vor der beeindruckenden Kulisse von rund 1000 Zuschauern setzte sich die Mannschaft von Trainer Torsten Gollnow im Entscheidungsspiel um den zweiten Tabellenplatz der Kreisliga B4 in Nauort mit 5:1 (2:1) gegen den TV Mülhofen durch.







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