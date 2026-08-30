Punktgleiches Trio marschiert Lion’s machen’s in hitzigem Ransbacher Derby spannend Leon Böckling, Max Buchmayer 30.08.2026, 21:28 Uhr

i Letztlich nicht zu halten war der FC Lion’s Ransbach (in Weiß Luca Fox) im Nachbarschaftsduell gegen die SG Nauort/Ransbach (von links Malik Kafa und Nico Thewalt). Marco Rosbach

In der Kreisliga B4 kristallisiert sich früh ein Favoritenkreis heraus. Mit dabei sind die noch ungeschlagenen Teams der EGC Wirges II und Ex-A-Ligist SG Haiderbach, deren Nachholspiel noch aussteht. Auch ein anderer Absteiger bleibt dran.

An der Spitze der Kreisliga B4 setzt sich ein Trio ab. Sowohl die SG Haiderbach als auch die Spvgg EGC Wirges und der FC Lion’s Ransbach haben neun Punkte auf dem Konto. Das am vergangenen Wochenende wegen eines Trauerfalls bei der SG Haiderbach ausgefallene Topspiel in Wirges ist noch nicht neu terminiert.







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