Zu wenige Mann auf dem Feld Linz gegen Erpel nach 16 Minuten abgebrochen Daniel Korzilius 05.10.2025, 20:39 Uhr

i Symbolbild dpa

In der Fußball-Kreisliga B3 musste das Spiel zwischen dem VfB Linz II und dem FV Erpel nach 16 Minuten abgebrochen werden. Der FV war mit nur sieben Spielern angereist, als sich der Erpeler Torwart verletzte, war die Begegnung vorbei.

Nachdem der Tabellenführer CSV Neuwied bereits am vergangenen Dienstag mit 3:0 beim SV Windhagen II gewonnen hatte (wir berichteten), kam der bisherige Tabellenzweite SG Neuwied am neunten Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 bei den Kickers Westerwald Buchholz nicht über ein 2:2 hinaus und musste die SG Feldkirchen (2:1 gegen Rheinbreitbach II) vorbeiziehen lassen.







