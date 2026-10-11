Packender zehnter Spieltag in der B Staffel 9: Liebshausen II, Ober Kostenz/Sargenroth und Hunsrückhöhe feierten hart umkämpfte 3:2-Heimsiege. Kirchberg III gegen Hunsrück Mitte Buch wurde auf den 22. Oktober verlegt.
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Ein Innenverteidiger als Matchwinner, ein Spitzenreiter mit Comeback-Qualitäten: Am zehnten Spieltag der Fußball-Kreisliga Staffel 9 drehte Liebshausens Reserve gegen Blankenrath II dank zweier Treffer von Max Kunze in der Nachspielzeit einen 1:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg um.