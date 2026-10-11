Kreisliga B Staffel 9 Liebshausen II dreht Partie in Nachspielzeit komplett Nico Balthasar 11.10.2026, 19:26 Uhr

i Die SG Rheinblick II um Louis Oldach (links) verlor nach 2:1-Führung in Oberwesel noch mit 2:6 gegen die SG Uhler/Kastellaun, für die Lenny Schmitz doppelt traf zum 2:3 und 2:4. Christian Kiefer

Packender zehnter Spieltag in der B Staffel 9: Liebshausen II, Ober Kostenz/Sargenroth und Hunsrückhöhe feierten hart umkämpfte 3:2-Heimsiege. Kirchberg III gegen Hunsrück Mitte Buch wurde auf den 22. Oktober verlegt.

Ein Innenverteidiger als Matchwinner, ein Spitzenreiter mit Comeback-Qualitäten: Am zehnten Spieltag der Fußball-Kreisliga Staffel 9 drehte Liebshausens Reserve gegen Blankenrath II dank zweier Treffer von Max Kunze in der Nachspielzeit einen 1:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg um.







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