In einer vorgezogenen Partie des sechsten Spieltages der Fußball-Kreisliga B 7 zwischen der SG Eich/Nickenich/Kell und der SG Landskorne Heimersheim II entschied ein Treffer in der 54. Minute die Partie zugunsten der Gastgeber. Dennis Schäfer erlief einen langen Ball, wurde nach außen abgedrängt, passte dann aber clever in den Rücken der Abwehr auf den kurz zuvor eingewechselten Leon Schmidt, der unbedrängt einschoss. Anschließend rettete Keeper Tobias Neumann mit zwei starken Reflexen den Eichern den 1:0 (0:0)-Sieg auf dem Nickenicher Hybridrasen. „Es war eine komplett ausgeglichene Partie, in der wir die eine zielstrebigere Aktion hatten“, meinte Eichs Trainer Jürgen Krayer. Heimersheims Coach Jörg Rohleder erklärte: „Erst einmal danke an die Eicher für die Verlegung. Eich hat eine sehr dynamische, junge Truppe, gegen die wir die Partie aber auf Augenhöhe gestalten konnten. Leider hatten wir etwas Pech vor dem Gegentor. Die Leistung insgesamt stimmt mich dennoch positiv.“