Nur ein Zähler sprang am Sonntag für das heimische Trio in der Fußball-Kreisliga B6 heraus.

VfR Eintracht Koblenz II – FSV RW Lahnstein 1:1 (1:1). Drei Zähler hatten die zuletzt aufgeblühten Lahnsteiner beim Tabellenvorletzten auf der Karthause angepeilt, am Ende mussten Trainer Norman Stenzel und seine Schützlinge nach einer kämpferisch geprägten Partie mit einer Punkteteilung zufrieden sein. „Wichtig war, dass es uns gelungen ist, den Abstand nach hinten zu wahren. Es war klar, dass es hier oben schwer würde“, so Stenzel, dessen Team nach einem individuellen Fehler zwar früh in Rückstand geriet, aber schnell antwortete. „In der zweiten Halbzeit waren wir näher an den drei Punkten. Uns fehlte es vorne aber an Effektivität.“ Schiedsrichter: Harald Kruppe. Tore: 1:0 Joseph Fogueu Lacda (2.), 1:1 Philip Bekker (22.). Zuschauer: 50.

FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II – FC Horchheim 0:3 (0:2). Der Außenseiter zog sich gegen den Aufstiegskandidaten gut aus der Affäre, doch der FCH ließ am Rhein nichts anbrennen. „In der ersten Halbzeit waren wir ebenbürtig, haben aber den Elfmeter nicht zum Ausgleich nutzen und hätten durch Sebastian Kimmel sogar früh in Führung gehen können“, so FSV-Spieler Marius Heck, dessen Team dann nach Wiederanpfiff die Luft ausging. Tore: 0:1 Lars Rittgen (18.), 0:2, 0:3 beide Norman Liebecke (39., 64.). Besonderheit: Felix Lemler (FSV) schießt Elfmeter über das Tor (29.); FSV-Keeper Max Maibach hält Elfmeter (62.). Zuschauer: 50.

SV Braubach – FV Rübenach II 0:1 (0:1). In einem chancenarmen Spiel nahm die effektive Reserve ei Zähler vom Alten Gahnert mit an den Mühlenteich. SVB-Björn Schmitz: „Es war ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem ein Fehler entscheidend war. Wir sind dauerhaft hinterher gerannt, hatten Chancen und viel Pech mit Aluminium. So hat es am Ende nicht gereicht. Dieses Spiel hatte eigentlich keinen Sieger verdient.“ Schiedsrichter: Lars Ochs. Tor: 0:1 Dominik Dodes (22.). Zuschauer: 60.